"Narkokapan Antalya-2" operasyonunda 455 zanlı tutuklandı
Antalya merkezli 17 ilde düzenlenen “Narkokapan Antalya-2” operasyonunda gözaltına alınan 506 şüpheliden 455’i tutuklandı. Operasyonda 2 bin 753 personel görev alırken, geniş kapsamlı çalışmada çok sayıda teknik ekipman kullanıldı.
502 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 502'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
455 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 455'i tutuklandı, 47'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerince 27 Kasım'da Antalya merkezli Adana, Afyon, Çorum, İstanbul, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Yozgat, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 506 şüpheli yakalanmıştı.
OPERASYONDA 2 BİN 753 PERSONEL GÖREVLİYDİ
Operasyonda, 2 bin 753 personel ve 609 ekip görevlendirilmiş, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA), 3 dron, 1 deniz aracı, 35 narkotik dedektör köpeği kullanılmıştı. Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili 2 başsavcı vekili ve 11 savcı görevlendirilmişti.