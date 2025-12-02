"Narkokapan Antalya-2" operasyonunda 455 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 455'i tutuklandı, 47'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerince 27 Kasım'da Antalya merkezli Adana, Afyon, Çorum, İstanbul, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Yozgat, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 506 şüpheli yakalanmıştı.

Ekipler (DHA)

OPERASYONDA 2 BİN 753 PERSONEL GÖREVLİYDİ

Operasyonda, 2 bin 753 personel ve 609 ekip görevlendirilmiş, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA), 3 dron, 1 deniz aracı, 35 narkotik dedektör köpeği kullanılmıştı. Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili 2 başsavcı vekili ve 11 savcı görevlendirilmişti.