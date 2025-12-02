ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? 2 Ekim OpenAI ChatGPT neden çalışmıyor, son durum ne?
Yapay zeka uygulamalarının gündelik yaşamla iş dünyasını birbirine bağlayan en kritik araçlarından biri haline gelen ChatGPT, 2 Ekim 2025 tarihinde beklenmeyen bir erişim sorunu yaşanıyor. Peki ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? İşte son durum!
Hem masaüstü hem de mobil kullanıcılar, platforma giriş yapamadıklarını ve yanıtların yüklenemediğini bildirince gözler "ChatGPT çöktü mü?" sorusuna çevrildi. Peki 2 Ekim OpenAI ChatGPT neden çalışmıyor, son durum ne?
KULLANICI ŞİKAYETLERİ ARTIYOR: CHATGPT'DE ERİŞİM SORUNU
"2 Aralık 2025 ChatGPT çöktü mü?" sorusunun yanıtını arayan kullanıcılar için tablo pek iç açıcı değil. Şu anda birçok kişi platforma hiç bağlanamıyor ya da yanıt sürelerinin olağanüstü derecede uzadığını bildiriyor.
VERİLER KESİNTİYİ İŞARET EDİYOR
Dünya genelindeki çevrimiçi hizmet kesintilerini analiz eden Downdetector, ChatGPT ile ilgili hata raporlarında belirgin bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Kullanıcıların önemli bir bölümü giriş ekranında takılı kaldığını belirtirken, diğerleri "ağ hatası" ya da "kapasite doldu" uyarılarıyla karşılaşıyor.
SORUN NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?
OpenAI'dan henüz kesintinin nedeni veya çözüm zamanına ilişkin resmi bir duyuru yapılmış değil. Problemin yoğun sunucu trafiğinden mi yoksa farklı teknik bir arızadan mı kaynaklandığı şimdilik belirsiz. Teknik ekiplerin müdahalesinin sürdüğü tahmin edilirken, milyonlarca kullanıcı platformun yeniden sorunsuz şekilde erişilebilir olmasını bekliyor. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz.