KIZILELMA hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı!

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu...

Tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA ile Sinop atış alanında gerçekleştirilen test, insansız bir savaş uçağının jet motorlu hedefi hava-hava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçti. Henüz dünyada hiçbir insansız platform hava-hava atış kabiliyetine ulaşamamışken Bayraktar KIZILELMA bu atışla hava-hava muharebesi yeteneğini kanıtlayan dünyadaki ilk ve tek platform olarak havacılık tarihinde yeni bir çağ başlattı.

12'DEN VURDU
Senaryo gereği fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, Bayraktar KIZILELMA üzerinde bulunan ve ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındı. Hedefin işaretlenmesinin ardından KIZILELMA, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi'ni ateşledi. Milli füze, hedefi tam isabetle vurdu.Tarihi test için Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan 5 adet F-16 savaş uçağı, Sinop semalarında Bayraktar KIZILELMA ile buluştu. Filo bir süre birlikte uçtu.


TARİH YAZILIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: Teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğü kurallarını yeniden yazıyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: Türkiye'nin uzun vadeli havacılık vizyonunun ifadesi
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk: Bu milletin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı sunuyorum.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Hava-hava görev zincirinin halkalarını milli imkanlarla tamamladık.


HAVADA KURALLAR DEĞIŞTİ

Türk havacılık tarihinde yeni bir çağ başlatan bu test, gökyüzünde anbean takip edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tarihi atışa nezaret etti.

Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar: Şuan da dünya üzerinde hiçbir insansız savaş uçağı bu kabiliyete sahip değil.


GÖRÜLMEDEN GÖRÜYOR VURULMADAN VURUYOR

Mevcut savaş uçaklarına kıyasla çok daha düşük radar izine (RKA) sahip olan Bayraktar KIZILELMA, üzerindeki gelişmiş sensörlerle düşman uçaklarını onlar kendisini fark etmeden çok uzak mesafeden tespit edebiliyor. Yeni konseptin adı: "Görülmeden gör, vurulmadan vur."

