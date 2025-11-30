"Sıfır Kadastro Dosyası Projesi" ile 40 binden fazla dava çözüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabında yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Sıfır Kadastro Dosyası" başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Tunç, 1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için 2024 yılında Adalet Bakanlığı olarak "Sıfır Kadastro Dosyası Projesini" hayata geçirdiklerini bildirdi. Uygulama, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, yargılamaları etkin hale getiriyor, vatandaşlarımızı mülkiyet belirsizliklerinden kurtarıyor.

Tapu senedi (AA)

Kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevreleri birleştirildi. Uzman personel sayısı arttırıldı. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunuldu. Kadastro haritalarının güncelleştirilmesinde teknolojik tüm imkanlardan faydalanıldı. Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri giderildi.

40 BİNDEN FAZLA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Bakan Tunç, "Böylece, uzun yıllardır süren kadastro davalarını hızla sonuçlandırmaya başladık. Proje kapsamında bugüne kadar 15 bin 477 karar verildi. 231 bin 305 vatandaşımızın taraf olduğu 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunu çözüldü. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemelerinden sonra Tokat, Simav ve Söke Kadastro Mahkemelerimiz de "Sıfır Kadastro Mahkemesi" hedefini başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verdi.

HEDEF 38 BİN DOSYA

Bakan Tunç, "Adliyelerimizin proje kapsamında, 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırmasını hedefliyoruz. Sıfır Kadastro Dosyası hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor; tüm kadastro mahkemelerimizin hedeflerine ulaşabilmesi için desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.