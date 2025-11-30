Güneydoğu’ya huzur bereketi: Ziyaretçi akını yaşandı

Güneydoğu Anadolu'da yıllarca süren olaylar, PKK'nın kendini fesih kararı aldığı terörsüz Türkiye sürecinde yerini huzur ve güvene bıraktı.



Bu huzur ve güven ortamıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'yı ülkenin farklı yerlerinden gelen yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret etti.





Ziyaretçiler genellikle, Diyarbakır'ın Sur ile Eğil ilçeleri, Mardin ve Midyat ilçesi, Şanlıurfa ile Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi yerleri gezip yöresel yemekleri de tatmanın şansını yakaladı.