Güneydoğu’ya huzur bereketi: Ziyaretçi akını yaşandı
Terörsüz Türkiye adımlarının ardından Güneydoğu Anadolu yeniden canlandı. Bölgeyi son bir yılda 10 milyon kişi ziyaret ederken, bu ilginin önümüzdeki yıl iki katına çıkması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'da yıllarca süren olaylar, PKK'nın kendini fesih kararı aldığı terörsüz Türkiye sürecinde yerini huzur ve güvene bıraktı.
Bu huzur ve güven ortamıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'yı ülkenin farklı yerlerinden gelen yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret etti.
Ziyaretçiler genellikle, Diyarbakır'ın Sur ile Eğil ilçeleri, Mardin ve Midyat ilçesi, Şanlıurfa ile Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi yerleri gezip yöresel yemekleri de tatmanın şansını yakaladı.
Süreçle birlikte Türkiye'nin tamamen terörden temizlenmesiyle birlikte önümüzdeki yıl bu rakamın 2 katına çıkması bekleniyor. Yaşanan ziyaretçi akını en çok ise bölge esnafını memnun etti.
HAREKETLİLİKTEN HERKES MEMNUN
Ziyaretçi Zehra Altun, değişimin güvenlikten ziyade önyargıları da yıktığını söyledi.
Ziyaretçi Eyyüp Gümüş ise bölgede artık terörün değil yatırım ve ekonominin konuşulduğunu aktardı.