FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 şüpheli yakalandı

Jandarma ekipleri, 34 ilde eş zamanlı operasyonlarla FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. 92 şüpheliden 59’u tutuklanırken, örgütün haberleşme ve finans kaynaklarına ağır darbe vuruldu.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı ve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığının koordinasyonunda, 34 ilde kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 92 şüpheli yakalandı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARLA ÖRGÜT İÇİ HABERLEŞİYORLAR

Şüphelilerin ankesörlü telefonlarla örgüt içi haberleşmeyi sürdürdükleri, sözde yardım kuruluşları üzerinden örgüte finans sağladıkları, sosyal medyadan FETÖ propagandası yaptıkları, bazılarının ise yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi.

59 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 59'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

34 İLDE OPERASYON

Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar, örgüte ağır bir darbe daha vurdu.

YETKİLİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Yetkililer, operasyonlarda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." mesajını verdi.

