CHP'nin hizmetsizlik zinciri sürüyor: İzmir’de su kesintileri uzatıldı

CHP'li belediyelerin hizmetsizlik zinciri kesintisiz sürüyor. Çöp toplama krizleri, musluklardan akan çamurlu sular ve sürekli su kesintileri artık CHP'li belediyelerle özdeşleşmiş durumda. Altyapı yatırımlarını yıllardır ihmal eden CHP yönetimindeki İzmir 'de, azalan su kaynakları gerekçe gösterilerek 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri bir kez daha uzatıldı.

AA

SU KESİNTİLERİ 15 ARALIK'A KADAR UZATILDI

İZSU'nun duyurusuna göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede gece kesintileri 15 Aralık'a kadar aynı şekilde devam edecek. Kentin dört bir yanında vatandaşlar her gece 23.00–05.00 arasında susuz kalırken, belediye yönetimi sorunu çözmek yerine takvimi uzatmakla yetiniyor.

İzmir'de 3 günde bir başlayan kesintiler 9 Eylül'de 2 günde bire düşürülmüş, şimdi ise haftalarca sürecek yeni bir kesinti dönemi resmen ilan edilmiş oldu.