CHP'nin hizmetsizlik zinciri sürüyor: İzmir’de su kesintileri uzatıldı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıllardır çözemediği altyapı sorunları nedeniyle kentte 6 Ağustos’ta başlayan planlı su kesintileri bir kez daha uzatıldı. İZSU, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede gece kesintilerinin 15 Aralık’a kadar süreceğini duyurdu.

CHP'li belediyelerin hizmetsizlik zinciri kesintisiz sürüyor. Çöp toplama krizleri, musluklardan akan çamurlu sular ve sürekli su kesintileri artık CHP'li belediyelerle özdeşleşmiş durumda. Altyapı yatırımlarını yıllardır ihmal eden CHP yönetimindeki İzmir'de, azalan su kaynakları gerekçe gösterilerek 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri bir kez daha uzatıldı.

SU KESİNTİLERİ 15 ARALIK'A KADAR UZATILDI

İZSU'nun duyurusuna göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede gece kesintileri 15 Aralık'a kadar aynı şekilde devam edecek. Kentin dört bir yanında vatandaşlar her gece 23.00–05.00 arasında susuz kalırken, belediye yönetimi sorunu çözmek yerine takvimi uzatmakla yetiniyor.

İzmir'de 3 günde bir başlayan kesintiler 9 Eylül'de 2 günde bire düşürülmüş, şimdi ise haftalarca sürecek yeni bir kesinti dönemi resmen ilan edilmiş oldu.

KESİNTİLER İLÇE BAZLI UZATILACAK

Kesintiler, ilçe bazlı iki grup halinde uygulanacak. Birinci grupta yer alan Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 28 Kasım–14 Aralık tarihleri arasında, çift günlerde saat 23.00'te başlayacak kesinti 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta bulunan Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde ise 29 Kasım–15 Aralık arasında, tek günlerde aynı saatlerde su kesintisi uygulanacak.

Kentte 6 Ağustos'tan bu yana sürdürülen kesintiler ilk etapta 3 günde bir yapılırken, azalan su rezervleri nedeniyle 9 Eylül itibarıyla uygulama 2 günde bire düşürülmüştü.

