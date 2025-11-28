Son dakika! Borsa manipülatörlerine operasyon: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıyı zarara uğratanlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

Savcılık açıklaması (Sosyal medya)

Uşak Seramik A.Ş. hisselerinde İstanbul ve Diyarbakır ilinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen, "Çiğdem Meto, Ömer Hayati Kondu, Ali Kondu, Zeynep Feyza Kasımoğlu, Yankı Özbek ve Necmi Meto" isimli 6 kişi hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilmiş olup şüpheliler hakkında adli işlemlerinin devam ettiği,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur