BİK'ten internet haber siteleri için yeni karar: Günlük asgari içerik sayısı yarı yarıya düşürüldü

Bilgisayar (AA)

YAYIN YERİNDE İKAMET ZORUNLULUĞUNA KISMİ ESNEKLİK

Genel Kurul'dan geçen bir diğer mevzuat değişikliği ise süreli yayınlarda istihdam edilen fikir işçilerinin ikameti ile alakalı kolaylık sağlanması oldu. Ülke genelinde satışa sunulan gazeteler ile internet haber sitelerinin birçok bölgede mahallinde haber üreten fikir işçileri bulunduğu gözetilerek, belli oranda ikamet şartı aranmamasının istihdam konusunda kolaylık sağlayacağı değerlendirildi.

Bunun yanı sıra nitelikli köşe yazılarına imkan tanımak amacıyla yazar ünvanında istihdam edilen kişilerin, başka bir alanda ticari faaliyetinin bulunmasının bu kadroda istihdam edilmesine engel teşkil etmediği yönünde düzenleme yapıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERCİLİĞİNE TEŞVİK

Bir başka düzenlemeyle gazete ve internet haber sitelerinin kategori ve gösterge sayılarına göre içeriklerinde yer vermeleri zorunlu olan kategoriler arasına bilim ve teknoloji de eklendi.

Değişiklikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla etkin bir şekilde paylaşılması, verilerin sade, doğru ve etkili biçimde kamuoyuna aktarılması, farkındalık yaratılmak suretiyle bilim ve teknoloji konusundaki uzmanlar, gazeteciler, eğitimciler ve karar alıcılar arasında köprü kurulması sağlanarak, bilim ve teknoloji haberciliğinin teşvik edilmesi amaçlandı.

ASGARİ DOĞRUDAN TEKİL ZİYARETÇİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Kullanıcı alışkanlıklarındaki değişim dikkate alınarak asgari doğrudan tekil ziyaretçi oranı yüzde 15'ten 10'a indirildi. Bu oranın, sadık okur ve marka bağlılığını ölçen kalite sinyalini koruyacağı ve güncel kullanıcı davranışlarını daha adil biçimde yansıtacağı değerlendirildi.