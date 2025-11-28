Başkan Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına yönelik atama ve görevden alma kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Milli Savunma Bakan Yardımcılığı’na Salih Ayhan atanırken, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı; yerine Eyyüp Karahan getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları, 29 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine Salih Ayhan getirildi.
SALİH AYHAN KİMDİR?
Salih Ayhan, 1976 Bayburt doğumludur. İlk ve orta öğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde 2000 yılında, yüksek lisansını ise Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.
Salih Ayhan mesleki hayatına, 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Londra'da dokuz ay dil eğitimi alan Ayhan, ayrıca TODAİE'de Kamu Diplomasisi Kursu'na katıldı. Ordu-Çatalpınar, Samsun-Yakakent, Kastamonu-Azdavay, Sivas-Altınyayla, Şarkışla (Kaymakam vekilliği), Divriği ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.
Sivas Vali Yardımcılığı görevinde de bulunan Salih Ayhan, 2012-2016 yılları arasında Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürüttü.
Ayhan, İçişleri Bakanlığı tarafından 28.12.2013 - 14.02.2014 tarihleri arasında 45 gün süreyle yerel yönetim bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere Avustralya'da düzenlenen Kısa Dönem Eğitim Programı'na katılmıştır.
Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunan ve birçok vakıf, dernek ile birliklerde başkanlık ve üyeliklerde görev alan Salih Ayhan, mütevelli heyetlerinde de bulunmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinin ardından, 2018/202 sayılı Valiler Kararnameyle atandığı Sivas Valiliği görevini 2018-2022 tarihleri arasında sürdürmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yayınlanan 2022/209 sayılı 'Valiler Kararnamesi' ile Şanlıurfa Valiliğine atandı. 2023'te yayımlanan son valiler kararnamesiyle "vali-mülkiye başmüfettişi" olarak merkeze çekildi. 24 Ekim 2023 itibarıyla, Salih Ayhan'ın görev yeri resmen değişti. Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) "bakan danışmanı" olarak görevlendirildiği açıklandı.
Vali Salih Ayhan evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
Görev değişikliklerinin dikkat çeken başlıklarından biri de İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü oldu. Genel Müdür Recep Türk görevden alınırken, boşalan makama Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı.
Resmi Gazete'de yer alan diğer atamalar kapsamında, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üyeliği'ne Dr. Humman Şen getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ise önemli terfiler gerçekleşti. Bakanlık müfettişleri Recep Topsakal, Mehmet Atmaca, Ufuk Kahraman, Derviş Taşpınar, Hayrullah Sadıkoğlu ve Mustafa Uluçay, yayımlanan kararla başmüfettişlik görevine yükseltildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne ise Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi göreve getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında, Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarında iki önemli göreve yeni isimler getirildi.
Resmî Gazete'de yer alan 2025/453 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Sağlık Bakanlığında yapılan yeterlik sınavında başarı sağlayan Müfettiş Yardımcıları Davut Çağlar ve Sedat Dinç, Müfettişlik kadrolarına atandı.
Bir diğer kararla, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne atama yapıldı. 2025/454 sayılı karar uyarınca, söz konusu göreve Mehmet Enver Kök getirildi.