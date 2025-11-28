Başkan Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları, 29 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine Salih Ayhan getirildi.

Salih Ayhan

SALİH AYHAN KİMDİR?

Salih Ayhan, 1976 Bayburt doğumludur. İlk ve orta öğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde 2000 yılında, yüksek lisansını ise Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Salih Ayhan mesleki hayatına, 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Londra'da dokuz ay dil eğitimi alan Ayhan, ayrıca TODAİE'de Kamu Diplomasisi Kursu'na katıldı. Ordu-Çatalpınar, Samsun-Yakakent, Kastamonu-Azdavay, Sivas-Altınyayla, Şarkışla (Kaymakam vekilliği), Divriği ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.

Sivas Vali Yardımcılığı görevinde de bulunan Salih Ayhan, 2012-2016 yılları arasında Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Ayhan, İçişleri Bakanlığı tarafından 28.12.2013 - 14.02.2014 tarihleri arasında 45 gün süreyle yerel yönetim bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere Avustralya'da düzenlenen Kısa Dönem Eğitim Programı'na katılmıştır.

Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunan ve birçok vakıf, dernek ile birliklerde başkanlık ve üyeliklerde görev alan Salih Ayhan, mütevelli heyetlerinde de bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinin ardından, 2018/202 sayılı Valiler Kararnameyle atandığı Sivas Valiliği görevini 2018-2022 tarihleri arasında sürdürmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yayınlanan 2022/209 sayılı 'Valiler Kararnamesi' ile Şanlıurfa Valiliğine atandı. 2023'te yayımlanan son valiler kararnamesiyle "vali-mülkiye başmüfettişi" olarak merkeze çekildi. 24 Ekim 2023 itibarıyla, Salih Ayhan'ın görev yeri resmen değişti. Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) "bakan danışmanı" olarak görevlendirildiği açıklandı.

Vali Salih Ayhan evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.