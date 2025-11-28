Bakan Uraloğlu Mardin’den müjdeyi verdi: "31 milyar liralık yatırım hayata geçirdik."

23 yıllık iktidarımızda 100 yıla sığdırılamayacak işleri yaptık. Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda ülkemize çağ atlattık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Vesayetin zincirlerini kırdık. Rekabetçi bir ülke tesis ettik. Türkiye Yüzyılında; üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırdık. Köprü, tünel havalimanı, hastane, okul gibi dev eserler inşa ettik.

2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir" hatırlatan Uraloğlu, "Kadınlar iletişimde eşsiz bir başarıya sahiptir. Sizin dokunduğunuz, gittiğiniz yerde bereket, neşe vardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 29 bin 992 kilometreye, otoyol ağını bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Uraloğlu, demiryolu ağını yaklaşık 11 bin kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttiklerini kaydetti. Uraloğlu, "Ülkemizi 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağı ile donattık. Daha fazlasını yapmaya da gayret ediyoruz." dedi.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN RAYLARA İNİYOR

Savunma Sanayii'nde ürün arayan bir ülke değil, aranan bir ülke olduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını belirtti. Uraloğlu, "225 kilometre hıza sahip trenimizi de önümüzdeki aylarda test sürüşleri için raylara indireceğiz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinden de bahseden Bakan Uraloğlu, "Teröre 2 trilyon liralık harcama yapmışız. Bunu teröre değil de yatırıma yapmış olsaydık neler yapmazdık. Ama bundan sonra yaptıklarımızın daha fazlasını da sizlere hizmet olarak en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine inşallah yapacağız." açıklamasında bulundu.