Son dakika! Bakan Güler'den C130 uçağı açıklaması: "3 kademeli bakımdan geçer"
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C130 askeri kargo uçaklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, C130’ların bakım süreçlerinin 3 kademeli şekilde yapıldığını belirterek, "Bu uçakları 1957 yılından itibaren kullanmaya başladık. Bugüne kadar hiçbir kaza olmadı. 70 ülke bu C130'ları kullanıyor" dedi.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü.
Milli Savunma Bakanlığı bu sabah acı haberi duyurdu ve uçaktaki 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Son şehidimizin naaşına ulaşılmasının ardından uçakta arama çalışması tamamlandı. Öte yandan uçağın karakutusu incelenmek üzere Türkiye'ye getirildi.
"69 AYDA BİR FULL BAKIMA SOKUYORUZ"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C130 askeri kargo uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Güler'in açıklamaları şu şekilde:
"C130 askeri kargo uçakları 3 kademeli bakımdan geçer. Her 69 ayda bir full bakıma sokuyoruz. Bu uçakları 1957 yılından itibaren kullanmaya başladık. Bugüne kadar hiçbir kaza olmadı. 70 ülke bu C130'ları kullanıyor"
ENKAZ İNCELEME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü, enkaz parçalarının Kayseri'ye intikalinin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.