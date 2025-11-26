Son dakika! Bakan Güler'den C130 uçağı açıklaması: "3 kademeli bakımdan geçer"

Milli Savunma Bakanlığı bu sabah acı haberi duyurdu ve uçaktaki 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Son şehidimizin naaşına ulaşılmasının ardından uçakta arama çalışması tamamlandı. Öte yandan uçağın karakutusu incelenmek üzere Türkiye'ye getirildi.

"69 AYDA BİR FULL BAKIMA SOKUYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C130 askeri kargo uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"C130 askeri kargo uçakları 3 kademeli bakımdan geçer. Her 69 ayda bir full bakıma sokuyoruz. Bu uçakları 1957 yılından itibaren kullanmaya başladık. Bugüne kadar hiçbir kaza olmadı. 70 ülke bu C130'ları kullanıyor"