PODCAST CANLI YAYIN

Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor!

Şanlıurfa Adalet Sarayı’nın adli emanet bölümünde dün meydana gelen patlamada zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu’nun (26) bacağından yaralanmasına ilişkin, patlamaya sebep olan cismin ne olduğunun henüz öğrenilemediği ve konunun detaylı olarak araştırıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi:
Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Paşabağı Mahallesi'ndeki Adalet Sarayı'nın alt katında bulunan adli emanet bölümünde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir cismin patlamasıyla adliye binasında gürültü duyuldu. Patlamanın ardından kısa sürede yükselen alev ve duman nedeniyle tüm duruşmalar durduruldu. Avukatlar, savcılar, hakimler, personel ve vatandaşlar tahliye edildi.

Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor. (Fotoğraf: DHA)Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor. (Fotoğraf: DHA)

İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Korkuya neden olan olayda adli emanet bölümünde görevli zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu, bacağından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı bölümde muhafaza edilen uyuşturucu maddeler, silahlar ve çeşitli delil dosyalarında hasar oluştuğu ileri sürüldü.

İtfaiyenin kontrol ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri bölümü devralıp patlamanın kaynağını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor. (Fotoğraf: DHA)Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor. (Fotoğraf: DHA)

Patlama nedeniyle dün ertelenen duruşmalar, bugün normal takvimine dönerken, adli emanet bölümünde incelemelerin devam ettiği ve patlamaya neden olan cismin henüz tespit edilemediği belirtildi. Olaya ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Son dakika: Şanlıurfa Adliyesinde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandıSon dakika: Şanlıurfa Adliyesinde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Külliye'de MGK: Devletin zirvesi toplandı
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
İdefix
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Şüphe derinleşiyor: Eşi ve çocuğu kayıpken işe gitti
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!