Japon deprem uzmanından Balıkesir değerlendirmesi! Ege Bölgesi'nden o ilimizde dikkat çekti

Manisa'da düzenlenen kitap fuarına katılan Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, deprem bilinci konusunda önemli bilgiler paylaştı. Balıkesir'de meydana gelen depremler hakkında açıklamalarda bulunan Japon deprem uzmanı Moriwaki, Ege Bölgesi'nde ise çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunduğuna dikkat çekti.

Manisa 8. Kitap Fuarı'nda söyleşi programına katılan Japon deprem uzmanı Moriwaki, öğrencilerle bir araya gelerek deprem bilinci konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Japon deprem uzmanı Moriwaki: ʺManisa'da dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok, asıl risk ova tarafındaʺ

Program sonunda öğrencilere kitap da hediye eden Moriwaki, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ege Bölgesi'nde çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Moriwaki, "Ege'de sık sık depremler olabilir. 2020 yılında Manisa, Muğla ve İzmir'de depremler yaşandı. Şimdi de sismik hareketlilik devam ediyor" dedi.

Japon deprem uzmanı Moriwaki: ʺManisa'da dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok, asıl risk ova tarafındaʺ

Balıkesir'de meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, bu depremin fay hattı kaynaklı olmadığını belirterek, "Balıkesir'deki deprem fay hattı depremi değil, magmanın hareketine bağlı bir depremdir. Yunanistan'ın Santorini Adası'nda da her gün benzer depremler oluyor. Balıkesir'deki de o tip bir deprem" ifadelerini kullandı.

Japon deprem uzmanı Moriwaki: ʺManisa'da dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok, asıl risk ova tarafındaʺ

"ASIL RİSK OVA TARAFINDA"
Manisa ile ilgili değerlendirmesini sürdüren Moriwaki, "Manisa'da 2020'de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa, burada da etkisi olabilir. Manisa'nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" diye konuştu.

