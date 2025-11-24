PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 1 Ekim itibarıyla ülkenin nüfusu bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi artarak 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu. Son gelen istatistiğe göre kadınlar ve erkekler arasında 26 bin 886 kişilik bir fark bulunuyor.

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bini geçti

Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

NÜFUS 3 AYDA 155 BİN 800 KİŞİ ARTTI

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı.

Türkiye'nin nüfusu (Sosyal medya)

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

TÜİK nüfus istatistiklerini açıkladı (İnternet sitesi)



Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

