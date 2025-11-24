Maydonoz Döner soruşturmasında şok detaylar! Terör finansmanında ticaret maskesi iddiası ortaya çıktı

Döner zinciri Maydonoz Döner'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. İddianamede ticaret maskesiyle terörün nasıl finanse edildiği, 372 gayriresmi ortak, binlerce şüpheli hesap hareketi, yüzlerce örgüt iltisaklı çalışanın bulunduğu bilgilerine yer verildi. İddianamede Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş'nin sahibi olduğu ve isim hakkı (franchise) sistemiyle bayilik veren Maydonoz Döner'in bazı şubelerinin ortaklarının ya da aile yakınlarından FETÖ iltisaklı şahıslardan seçildiği vurgulandı.

GİZLİLİĞE RİAYET ETTİLER

Şüphelilerden Ahmet T.'nin Maydonoz Döner'in İstanbul'daki ortaklarından olduğu ifade edildi. T.'nin KHK ile TRT kurumundan ihraç edildiği vurgulandığı iddianamede, çalışanlarından bazılarının da FETÖ kapsamında haklarında adli ya da idari işlem yapılan isimlerden olduğu, "Referansı sağlam, girip, çıkmış" denilerek hapse giren örgüt üyelerinin işe alınmasının tercih edildiği vurgulandı.