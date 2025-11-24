İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı!

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul barajlarında doluluk oranları gün geçtikçe düşüyor. İSKİ verilerine göre, güncel doluluk oranı 19.57 seviyesinde kaydedildi. Kentin en dolu barajı yüzde 49.9 ile Elmalı, en düşük doluluk oranı ise yüzde 1.68 seviyesindeki Kazandere barajı oldu.

İSKİ tarafından barajlardaki genel doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. İstanbul baraj doluluk oranları alarm veriyor. Yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte baraj doluluk oranlarında her geçen gün gerileme yaşanıyor.

İSKİ tarafından 24 Kasım Pazartesi günü açıklanan son verilere göre, kent genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 19.57 olarak ölçüldü.

Kentin en dolu barajı yüzde 49.9 ile Elmalı oldu. Onu yüzde 35.19 ile Darlık 28.3 ve yüzde Istrancalar 22.33 ile Darlık barajı izledi.

En düşük doluluk oranı ise yüzde 1.68 seviyesindeki Kazandere ve yüzde 3.56 seviyesindeki Pabuçdere barajlarında kaydedildi.

Diğer barajlarda doluluk oranı Terkos'ta yüzde 21.85, Büyükçekmece'de yüzde 21.33, Sazlıdere'de yüzde 19.06, Ömerli'de yüzde 16.99, Alibey'de yüzde 11.96, ve olarak ölçüldü.

