Çocuk işçiliğine karşı dev seferberlik! Türkiye yeni modeli devreye aldı

Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadelede yalnızca sahada çalışan çocukları tespit etmeye değil, onları bu döngüden çıkaracak sosyal, ekonomik ve yapısal koşulları iyileştirmeye odaklanan kapsamlı bir model yürütüyor. Özellikle mevsimlik tarım gibi riskin yüksek olduğu alanlarda hem çocukların korunması hem de ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 81 ilde eş zamanlı olarak sürdürülürken, devlet kurumları dijital izleme sistemlerinden uluslararası projelere kadar çok boyutlu bir mekanizmayı hayata geçiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İŞKUR ve SGK birimleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimleri, 81 ilde sahaya yayılan bu modelle çocuk işçiliğine karşı çok paydaşlı ve çok kanallı bir mücadele yürütüyor.

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR SAHADA TESPİT EDİLİYOR

Türkiye genelinde oluşturulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri, risk altındaki çocukları tespit eden, yönlendiren ve takip eden sahadaki en kritik yapı taşları olarak görev yapıyor. Bu yapılar, İŞKUR, SGK ve Aile ve Sosyal Hizmetler teşkilatının ortak çalışmasıyla hem merkezde hem yerelde koordineli bir mücadele zemini oluşturuyor.