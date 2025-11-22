Türkiye’de gıda alarmı: KYK’da 70 öğrenci cezaevinde ise131 hükümlü zehirlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde KYK'ya bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Besni'deki Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda, akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler ambulanslarla hastaneye götürüldü. İlk müdahalesi yapılan öğrenciler servise alınarak tedaviye alındı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CEZAEVİNDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ: 131 HÜKÜMLÜ HASTANEDE

Sakarya Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da akşam yemeğinin ardından 131 hükümlü benzer şikayetlerle hastanelere sevk edildi.

Sakarya Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır."

Valilik, hükümlülere verilen akşam yemeğinin ardından bazı kişilerde kusma ve halsizlik görüldüğünü, ilk müdahalelerin cezaevi revirinde yapıldığını duyurdu. Önlem olarak cezaevi içinde sahra hastanesi kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir" denildi.