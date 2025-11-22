Sahte reçete ile 112 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yaptırmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Takvim



PROFESÖR GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Prof. Dr. A.E. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturmada usülsüz protokol numaraları üreterek reçete düzenlediği anlaşıldı. Reçetelerin fatura edilmesi neticesinde SGK'nın 112 Milyon TL zarara uğrattığı saptandı.