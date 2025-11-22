Sahte reçete ile 112 milyon liralık vurgun yaptılar
Balıklı Rum Hastanesi’nde kişisel verileri ele geçirilen hastaları, sisteme kayıt etmeden muayene etmiş gibi gösterip SGK’ya fatura kesen çete çökertildi
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yaptırmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
PROFESÖR GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Prof. Dr. A.E. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturmada usülsüz protokol numaraları üreterek reçete düzenlediği anlaşıldı. Reçetelerin fatura edilmesi neticesinde SGK'nın 112 Milyon TL zarara uğrattığı saptandı.
YÖNETİM ŞİKAYET ETMİŞ
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu 'Sahte reçete çetesi'ne ilişkin açıklama yaptı: İhbarı yönetim kurulumuz yapılmıştır. Kurul, kendi çalışanları tarafından dahi yapılsa, tespit edilen her türlü usulsüzlüğe karşı gerekli idari ve hukuki adımları atmakta tereddüt etmeyecektir. Süreç devam etmektedir...