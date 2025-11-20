Tanker gemisinde zehirlenme vakası: 1 kişi öldü 2'nci kaptan gözaltında

Panama bayraklı geminin rotası (Sosyal medya)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik , olay yeri inceleme ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin gemide yaptığı incelemede, geminin slop tankını kimyasalla temizlemeye giren ilk mürettebatın zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan diğer iki mürettebatın da kimyasaldan etkilenerek zehirlendiği belirlenmiştir. Tank içerisinde yapılan incelemede yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edilmiştir. Zehirlenen iki mürettebat, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri devam etmektedir."

2. KAPTAN GÖZALTINDA



Rusya vatandaşı 13 kişilik mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, "Gemi kaptanı, gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır." bilgisi verildi.