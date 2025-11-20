PODCAST CANLI YAYIN

Tanker gemisinde zehirlenme vakası: 1 kişi öldü 2'nci kaptan gözaltında

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama Bayraklı 'Swanlake' isimli tanker gemisinde meydana gelen zehirlenme olayında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 mürettebat ise hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği, geminin 2. kaptanının yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bay raklı Swanlake isimli tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin geminin 2. kaptanının yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildir di.

KARTAL'A ÇEKİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, zehirlenme olayının yaşandığı Panama bayraklı Swanlake isimli tankerin Kartal Demir Sahası'na çekildiği belirtildi.

Panama bayraklı geminin rotası (Sosyal medya)Panama bayraklı geminin rotası (Sosyal medya)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik , olay yeri inceleme ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin gemide yaptığı incelemede, geminin slop tankını kimyasalla temizlemeye giren ilk mürettebatın zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan diğer iki mürettebatın da kimyasaldan etkilenerek zehirlendiği belirlenmiştir. Tank içerisinde yapılan incelemede yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edilmiştir. Zehirlenen iki mürettebat, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri devam etmektedir."

2. KAPTAN GÖZALTINDA

Rusya vatandaşı 13 kişilik mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, "Gemi kaptanı, gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır." bilgisi verildi.

Panama bayraklı Swanlake (Sosyal medya)Panama bayraklı Swanlake (Sosyal medya)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, dün, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildiğini açıklamıştı.

Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alınmıştı.

Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışma yürütülmüştü. Öte yandan, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

