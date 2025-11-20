Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:

CHP'NİN ortada millete gösterilecek tek bir eser ve hizmetleri olmayınca ellerinde sadece yolsuzluk dosyaları kalıyor. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap dosyaları üzerinden giderlerse, videosunu yapacak malzeme bulmada hiç sıkıntı çekmezler.

BAKLAVA kutularından para kulelerine, villalardan valizlere kadar onlara en az birkaç sene yetecek malzeme var.

İSTANBUL'A ve şehrin kaynaklarına karabasan gibi çöken bir suç şebekesinin hukuki akıbetini hiç utanmadan siyasi kumpas olarak yaftalıyorlar.

BU davanın avukatlığı Sayın Özel'e hayırlı uğurlu olsun. Şebekenin başıyla aralarındaki vekalet ilişkisi zaten biliniyordu.

ANCAK sayın Özel şunu unutmasın; biz ne partilerinin içindeki mikro iktidar savaşlarının ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız.

TALEP ve beklentimiz adil ve tarafsız bir yargılamayla gerçeklerin bir an önce ortaya çıkarılması, suçu sübut bulanlardan hukuk önünde hesap sorulmasıdır.

BU hesap siyasi hokkabazlıkla, inkarla, pişkin hırs misali suç bastırmakla, 'en iyi savunma saldırıdır' kurnazlığıyla kapatılamaz. Bu hesap, yargı mensuplarını hedef alarak da kapatılamaz.

BU davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınızdır. Sadece o değil, bu davanın ihbarcıları da sizin adamınız, itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz ve olmadık.

CHP YALAN ÜRETİYOR: CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları siyaset namına sadece yalan ve polemik üretirken, biz saatte 23, günde 550 yeni konut üretiyoruz. Bizler iktidar ve İttifak olarak ülkeye ve millete hizmet için, sorunları çözmek için koştururken ana muhalefet cenahı kendi ikballerinin, hırslarının, şahsi hesaplarının peşinde koşuyor.



SORUMLULAR HESAP VERECEK



Başkan Erdoğan, Kocaeli ve İstanbul'da 11 kişinin öldüğü iki olayla ilgili soruşturmaların büyük hassasiyetle yürütüldüğü belirterek, "ihmali, hatası, kusuru veya kastı olan kim varsa, bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır' dedi.



İŞSİZLİK TEK HANE



2025 yılı üçüncü çeyrek istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İş gücü 35 milyon 568 bine, istihdam da 32 milyon 558 bine yükseldi. 29 aydır işsizlik oranını tek hanede...İhracatta Temmuz ayında 24 milyar 911 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.



AZERBAYCAN'DAKİ KAZA



UÇAĞIN düşüş sebebinin tespitine yönelik incelemeler titizlikle ve çok yönlü yapılıyor. Uzman ekiplerin değerlendirmeleri neticesinde ulaşılan bilgileri Milli Savunma Bakanlığı kamuoyuyla paylaşacak.



BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇIKIŞI



TERÖRSÜZ Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı için "Sayın Bahçeli ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı" dedi



İSTANBUL SÜRECİ SÜRDÜRÜLMELİ



Başkan Erdoğan Ukrayna lideri Zelenski'yi Külliye'de ağırladı. Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada "Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir süreçte İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarının önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirtim. Kalıcı ve adil barışın sağlanmasını Rusya ile de ele alma konusunda her daim hazırız. Müttefikimiz ABD'nin de sürece dahilini önemsiyoruz" dedi.



SURİYE DESTEK



SURIYE'NIN kalıcı huzura, refaha, emniyete kavuşması için girişimlerimiz sürüyor. Suriye'nin yeniden imarında, inşasında da inşallah yine kardeşlerimizin yanında olacak, hem Suriye'yi hem Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz. Suriye'nin güvenliği unutmayın bizim güvenliğimizdir.