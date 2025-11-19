PODCAST CANLI YAYIN

Gebze'de çöken binanın metro çalışmasıyla alakası var mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze’de 4 kişilik Bilir ailesinin yaşamını yitirdiği bina çökmesinin metro kazısıyla ilgisi olmadığını belirtirken, “Proje tamamen sağlam kayadan geçiyor, tünelde en ufak deformasyon yok” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gebze'de çöken binanın metro çalışmasıyla alakası var mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı.

Gebze'e yıkılan binanın enkazından bulunan fotoğraf. (İHA)Gebze'e yıkılan binanın enkazından bulunan fotoğraf. (İHA)

Binanın yıkılmasında metro çalışmasının etki ettiği iddia edilmişti. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

"PROJE TAMAMEN SAĞLAM KAYADAN GEÇİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, Gebze'de çöken bina konusundaki eleştiri ve soruları yanıtlarken, adli soruşturmayı etkilememek için bu konuda sessiz kaldıklarını ve hiçbir şey saklama gayretinde olmadıklarını ifade etti.

Gebze'e yıkılan bina. (İHA)Gebze'e yıkılan bina. (İHA)

Olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın olay yerine gittiğini anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ben de ilk günden itibaren olayı, Genel Müdür ve heyetimle takip ettim. Öncelikle tünelin kazı ve destekleme aşaması bizim için risk zamanıdır. Eğer bir deformasyon olacaksa o zaman olmasını bekleriz. 2 bin 229 binayı da yapım sürecinde birebir kontrol etmişiz. Bu binalarda önlem almamızı gerektiren bir deformasyon görmemişiz.

Burada '71 binanın kamulaştırılmasıyla ilgili bir sürecin olduğu ve bunun ihmal edildiğinden' bahsediliyor. Projede gerek o binaların olduğu kesimde, gerekse istasyonda ciddi değişiklikler yapıldı ve proje tamamen sağlam kayadan geçiyor. Orada kırıcılarla geçilmiştir, kötü zemin yoktur. Dolayısıyla her şey bitmiş ve bugün orada maalesef 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir elim olay olmuştur.

Tünelde en ufak bir deformasyon, bir çatlak ve su sızıntısı yok. Biz yüzlerce kilometre metro yaptık, bu anlamda da yeterince tecrübeye sahibiz. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra yapmamız gereken bir şey varsa da onu sizlerle paylaşacağız ve bunun gereğini yapacağız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Skandal ortaya çıktı: Böcek ailesi otelde kilitli kalmış! Tutuklananlar ifadesinde ne dedi? "Sertifikam yok"
Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
İDEFİX
Artık zorunlu! İstanbul'da kafe ve restoranlar için flaş karar
Böcek ailesinin ardından otelde bir gıda zehirlenmesi şüphesi daha! Kız kardeşlerin durumu nasıl?
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Türk Telekom
Kuruluş Orhan’da Orhan Bey'in rüya sahnesi seyirciyi ekrana kilitledi!
İşgalci durmuyor! Ateşkes tanımayan İsrail'den önce Lübnan'a sonra Gazze'ye saldırı
Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
Beşiktaş'ta "Rafa" ağrısı sürüyor! Flaş açıklama
Atina panik butonuna bastı! "Türkiye'yle aramızdaki açığı kapatmalıyız" diyerek kritik anlaşmayı duyurdu
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!