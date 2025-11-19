Gebze'de çöken binanın metro çalışmasıyla alakası var mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı.

Bakan Uraloğlu, Gebze 'de çöken bina konusundaki eleştiri ve soruları yanıtlarken, adli soruşturmayı etkilememek için bu konuda sessiz kaldıklarını ve hiçbir şey saklama gayretinde olmadıklarını ifade etti.

Gebze'e yıkılan bina. (İHA)

Olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın olay yerine gittiğini anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ben de ilk günden itibaren olayı, Genel Müdür ve heyetimle takip ettim. Öncelikle tünelin kazı ve destekleme aşaması bizim için risk zamanıdır. Eğer bir deformasyon olacaksa o zaman olmasını bekleriz. 2 bin 229 binayı da yapım sürecinde birebir kontrol etmişiz. Bu binalarda önlem almamızı gerektiren bir deformasyon görmemişiz.

Burada '71 binanın kamulaştırılmasıyla ilgili bir sürecin olduğu ve bunun ihmal edildiğinden' bahsediliyor. Projede gerek o binaların olduğu kesimde, gerekse istasyonda ciddi değişiklikler yapıldı ve proje tamamen sağlam kayadan geçiyor. Orada kırıcılarla geçilmiştir, kötü zemin yoktur. Dolayısıyla her şey bitmiş ve bugün orada maalesef 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir elim olay olmuştur.

Tünelde en ufak bir deformasyon, bir çatlak ve su sızıntısı yok. Biz yüzlerce kilometre metro yaptık, bu anlamda da yeterince tecrübeye sahibiz. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra yapmamız gereken bir şey varsa da onu sizlerle paylaşacağız ve bunun gereğini yapacağız."