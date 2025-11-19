PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ'cü HAKMAR'a iddianame: Zeki Doruk ve 27 kişi listede!

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
FETÖ'cü HAKMAR'a iddianame: Zeki Doruk ve 27 kişi listede!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

27 KİŞİ 22 ŞİRKET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da arasında olduğu 27 kişi ile 22 şirket "şüpheli" olarak yer aldı.

Zeki Doruk (AA)Zeki Doruk (AA)

İddianamede, Zeki Doruk, Adem Doruk'un da arasında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma " ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

HAKMAR operasyonundan görüntüler (Takvim.com.tr)HAKMAR operasyonundan görüntüler (Takvim.com.tr)

Ayrıca 22 şirket hakkında eşya müsaderesi talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstan bul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

OPERASYON

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da 15 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği Zeki Doruk'un da aralarında yer aldığı 22 şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti.

Hakimlik, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması, 1'inin de özel ailevi durumu olması nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlenmişti.

HAKMAR operasyonundan görüntüler (Takvim.com.tr)HAKMAR operasyonundan görüntüler (Takvim.com.tr)

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edilmişti.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı anlaşılmıştı.

Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.

FETÖcü HAKMARın sahibi Zeki Dorukun vasiyeti ortaya çıktı! Her şeyini FETÖye bırakmış! Kasada Tılsım duası | İşte o şirketlerFETÖcü HAKMARın sahibi Zeki Dorukun vasiyeti ortaya çıktı! Her şeyini FETÖye bırakmış! Kasada Tılsım duası | İşte o şirketler

FETÖcü Zeki Doruk hakkındaki MİT raporu ortaya çıktı! Çocuklarının ismini bile elebaşı Fetullah Gülen vermiş... Sinsi enflasyon planıFETÖcü Zeki Doruk hakkındaki MİT raporu ortaya çıktı! Çocuklarının ismini bile elebaşı Fetullah Gülen vermiş... Sinsi enflasyon planı

FETÖnün finans ayağına darbe! Servetim Gülene feda olsun diyen Zeki Dorukun şirketleri HAKMAR ve TATBAKa kayyum atandıFETÖnün finans ayağına darbe! Servetim Gülene feda olsun diyen Zeki Dorukun şirketleri HAKMAR ve TATBAKa kayyum atandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
4 yıl sonra Müge Anlı’da ortaya çıktı: Emrah Elveren’in katili arkadaşı çıktı!
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Bakan Ali Yerlikaya polisler için müjdeli haberi paylaştı! İkinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı
Melania Trump’tan Selman’a özel jest! 3 bin 350 dolarlık zümrüt elbisesi gündem oldu
Bakan Yumaklı'dan Böcek ailesi açıklaması | "Zirai ilaçlar reçete ile satılacak"
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Kahvenin içine deterjan! İçeceği hazırlayan kadının ifadesi ortaya çıktı
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!