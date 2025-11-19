Bahçeli İSÖ ile ilgili sert konuştu: “İBB’yi saran yolsuzluk damarını kesip atacağız!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İmamoğlu Suç Örgütü (İSÖ) ile ilgili sert konuştu: Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin finansmanı amacıyla dehşet verici teşebbüsün içine girildi. Zanlılar belli. Türkiye'yi satın almak için rüşvet, yolsuzluk kulvarından mıntıka temizliğine soyunanlar çok geç olmadan yakayı ele verdi. İBB'yi örümcek ağı gibi saran yüzyılın rüşvet, yolsuzluk damarını kesip atmak hususunda sonuna kadar cesur olmalıyız.

