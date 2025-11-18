PODCAST CANLI YAYIN

Küresel Cloudflare arızası! Sosyal medya ve internete neden girilmiyor? Açıklama geldi

Son verilere göre 18 Kasım Salı günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde YouTube ve Twitter (X) başta olmak üzere birçok platforma erişimde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Öğle saatlerinde yoğunlaşan sorunlar nedeniyle kullanıcılar, “İnternette genel bir problem mi var?” sorusunun yanıtını araştırmaya yöneldi. İşte son durum...

Sosyal medya ve dijital platformlarda Salı günü geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Downdetector verilerine göre X (Twitter) için ilk kesinti Türkiye saatiyle 14.32'de kaydedilirken, dünya genelinde de binlerce kullanıcı benzer problemleri bildirdi. Şirketin merkezinin bulunduğu ABD'de kesinti raporlarının 10 bini aştığı görüldü. Peki internet erişim sorunu ne zaman giderilecek? İşte açıklamalar...

X ÇÖKTÜ MÜ?

18 Kasım Salı günü öğle saatlerinde sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), film değerlendirme sitesi Letterboxd ve çeşitli internet hizmetlerine erişmeye çalışan kullanıcılar, Cloudflare kaynaklı bir hata mesajıyla karşılaştı. Uygulamalar üzerinden içerik yenileme ve paylaşım işlemleri yapılamazken, web sitelerinde ise Cloudflare'in sayfa görüntülemeyi engellediğine dair uyarılar belirdi.

CLOUDFLARE NEDİR?
Cloudflare, Inc. içerik dağıtım ağı (CDN), DDoS saldırılarına karşı koruma, internet güvenliği ve DNS hizmetleri sunan ABD merkezli bir teknoloji şirketidir. Türkiye'de ve dünyada pek çok kurumun site güvenliğini sağlamak için tercih ettiği Cloudflare, alan adlarını IP adreslerine yönlendirir ve akıllı trafik yönetimi sayesinde verileri en hızlı rotalardan ileterek kullanıcıların en yakın sunucuya bağlanmasını sağlar.

Salı günü yaşanan kesinti sırasında ise birçok kullanıcı, ziyaret ettikleri internet sitelerinde "Cloudflare ağı içinde dahili bir sunucu hatası oluştu" şeklinde bir uyarıyla karşılaştı. Hata ekranında "Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin" ifadesi yer alıyordu. Bazı siteler kısa süreliğine erişilebilir olsa da ardından yeniden kapanıyordu.

Cloudflare tarafından yapılan açıklama... ⤵

"Cloudflare dahili bir hizmet kesintisi yaşıyor. Bazı hizmetler zaman zaman etkilenebilir. Hizmeti geri yüklemeye odaklandık. Sorun giderildikçe güncelleme yapacağız. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız.

Hizmetlerin düzeldiğini görüyoruz, ancak düzeltme çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için müşteriler normalden daha yüksek hata oranları görmeye devam edebilir.

Bu sorunu araştırmaya devam ediyoruz.

Sorunu giderme çabalarımız sırasında Londra'da WARP erişimini devre dışı bıraktık. Londra'da WARP üzerinden internete erişmeye çalışan kullanıcılar bağlantı hatasıyla karşılaşacaklardır.

Sorun tanımlandı ve bir düzeltme uygulanıyor.

loudflare Access ve WARP'ın kurtarılmasını sağlayan değişiklikler yaptık. Access ve WARP kullanıcıları için hata seviyeleri, olay öncesi oranlarına geri döndü.

Londra'da WARP erişimini yeniden etkinleştirdik.

Diğer hizmetleri geri yüklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

OPENAI ÇÖKTÜ MÜ?

OpenAI hizmetlerinde 18 Kasım günü dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, özellikle ChatGPT platformuna bağlanmada gecikmeler, oturum açma sorunları ve yanıtların yüklenmemesi gibi çeşitli aksaklıklar bildirdi.

Sorun, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı OpenAI sistemlerinde teknik bir arıza olabileceğini dile getirdi.

Downdetector verilerine göre platformda geniş çaplı bir erişim kesintisi görülüyor.

GOOGLE'DA ERİŞİM SORUNU

18 Kasım günü Google servislerinde dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar özellikle arama motoru, Gmail ve YouTube gibi temel hizmetlerde yavaşlama, hata mesajları ve bağlantı kesintileriyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Downdetector verilerine göre platformda geniş çaplı bir erişim kesintisi görülüyor.

GENİŞ ÇAPLI KESİNTİ

Şirketin yayımladığı son açıklamada, "Cloudflare, çok sayıda müşteriyi etkileyebilecek bir sorunun farkındadır ve aktif olarak inceleme yürütmektedir" ifadesi yer aldı. Açıklama, "Yeni gelişmeler oldukça ek bilgiler paylaşılacaktır" sözleriyle devam etti.

İNTERNET KESİNTİSİNİ TAKİP EDEN SİTELER DE ERİŞİLEMEZ OLDU

Normalde internet kesintilerini ve erişim problemlerini izleyen Down Detector, yaşanan Cloudflare kaynaklı arıza nedeniyle kendi platformunda da sorun yaşadı. Kullanıcılar, X'e erişim şikayetlerini bildirmek için siteye girmeye çalışırken aynı hatayla karşılaştı. Benzer şekilde dünya genelindeki internet kesintileri ve sansür uygulamalarını takip eden NetBlocks'un da erişime kapandığı görüldü.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN TEKELLEŞMESİNE YÖNELİK KAYGILAR ARTIYOR

Geçtiğimiz ay Amazon Web Services'ta meydana gelen teknik bir problem yüzünden birbirinden bağımsız pek çok internet sitesi kısa süreliğine hizmet dışı kalmıştı. Geçen yıl ise siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın hatalı bir güncellemesi, Microsoft tabanlı binlerce cihazın mavi ekran vererek kullanılamaz hâle gelmesine neden olmuştu. Bu tür olaylar, teknoloji sektöründe giderek büyüyen tekelleşme tartışmalarına yeni bir halka ekliyor ve dev platformlara olan bağımlılığın risklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sosyal medyaya erişimde küresel sorun

CLOUDFLARE ARIZASI KÜRESEL ERİŞİM SORUNLARINA YOL AÇTI

A Haber canlı yayına konuk olan Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Murat Kırık, sosyal medya ve internette gerçekleşen küresel çaptaki sorunu değerlendirdi.

Dünya genelinde sosyal medya ve internet sitelerine erişimde yaşanan aksaklık, Cloudflare altyapısındaki teknik problemlerden kaynaklandı. Canlı yayında durumu değerlendiren Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Murat Kırık, paniğe gerek olmadığını vurgulayarak kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Prof. Dr. Kırık, internet genelinde görülen sorunun güvenlik riski taşımadığını belirtti. DDoS saldırılarına karşı koruma kalkanı görevi gören Cloudflare'in dünya çapında birçok site tarafından kullanıldığını hatırlatan Kırık, yaşanan aksaklığın bu sistemdeki bir problemden kaynaklandığını söyledi.

Kırık, "Bu bir saldırı olabilir ama korkulacak bir durum yok. Veriler güvende." dedi.

CLOUDFLARE ARIZASI SİTELERİ ERİŞİLEMEZ HALE GETİRDİ

Uzmanlara göre, Cloudflare sisteminde yaşanan hata nedeniyle kullanıcılar sosyal medya ve çeşitli internet sitelerine geçici olarak erişemedi.
Bazı platformların güvenlik katmanını devre dışı bıraktığı, bazılarının ise Cloudflare doğrulama ekranında takıldığı gözlendi.

BOT TRAFİĞİNİ ENGELLEYEN SİSTEM ARIZALANDI

Cloudflare, sitelere yönelen bot ya da zombi trafik olup olmadığını tespit ederek milyonlarca eşzamanlı isteğin sunucuları çökertmesini önlüyor.
Ancak yaşanan teknik aksaklık nedeniyle gerçek kullanıcıların da siteye erişimi kesildi.

Kırık, Cloudflare'in yaptığı açıklamada küresel bir sorun olduğunu ve çözüm için çalışıldığını duyurduğunu aktardı.

"E-DEVLET ÇÖKTÜ" İDDİALARINA YALANLAMA

Sosyal medyada hızla yayılan "e-Devlet çöktü, veriler çalındı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen uzmanlar, vatandaşları bu tür bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

UZMANLARDAN UYARI: "VPN KULLANMAYIN, DOLANDIRICILARA DİKKAT"

Erişim sorunu sürerken bazı dolandırıcıların sahte "X'e giriş", "e-Devlet'e giriş" reklamları yayınladığı öğrenildi. Kırık, VPN kullanarak veya şüpheli bağlantılara tıklayarak siteye girmeye çalışmanın büyük risk oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kırık, "Biraz sabretsinler, sorun kısa sürede düzelecek." ifadelerini kullandı.

SORUNUN YAKINDA ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

Cloudflare yetkilileri, sorun üzerinde çalışıldığını belirtti. Uzmanlar ise kesintinin kısa süre içinde normale dönmesinin beklendiğini ifade etti.

