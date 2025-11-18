Sosyal medya ve dijital platformlarda Salı günü geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Downdetector verilerine göre X ( Twitter ) için ilk kesinti Türkiye saatiyle 14.32'de kaydedilirken, dünya genelinde de binlerce kullanıcı benzer problemleri bildirdi. Şirketin merkezinin bulunduğu ABD'de kesinti raporlarının 10 bini aştığı görüldü. Peki internet erişim sorunu ne zaman giderilecek? İşte açıklamalar...

18 Kasım Salı günü öğle saatlerinde sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter ), film değerlendirme sitesi Letterboxd ve çeşitli internet hizmetlerine erişmeye çalışan kullanıcılar, Cloudflare kaynaklı bir hata mesajıyla karşılaştı. Uygulamalar üzerinden içerik yenileme ve paylaşım işlemleri yapılamazken, web sitelerinde ise Cloudflare'in sayfa görüntülemeyi engellediğine dair uyarılar belirdi.

(Downdetector)

CLOUDFLARE NEDİR?

Cloudflare, Inc. içerik dağıtım ağı (CDN), DDoS saldırılarına karşı koruma, internet güvenliği ve DNS hizmetleri sunan ABD merkezli bir teknoloji şirketidir. Türkiye'de ve dünyada pek çok kurumun site güvenliğini sağlamak için tercih ettiği Cloudflare, alan adlarını IP adreslerine yönlendirir ve akıllı trafik yönetimi sayesinde verileri en hızlı rotalardan ileterek kullanıcıların en yakın sunucuya bağlanmasını sağlar.

Salı günü yaşanan kesinti sırasında ise birçok kullanıcı, ziyaret ettikleri internet sitelerinde "Cloudflare ağı içinde dahili bir sunucu hatası oluştu" şeklinde bir uyarıyla karşılaştı. Hata ekranında "Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin" ifadesi yer alıyordu. Bazı siteler kısa süreliğine erişilebilir olsa da ardından yeniden kapanıyordu.

Cloudflare tarafından yapılan açıklama... ⤵

"Cloudflare dahili bir hizmet kesintisi yaşıyor. Bazı hizmetler zaman zaman etkilenebilir. Hizmeti geri yüklemeye odaklandık. Sorun giderildikçe güncelleme yapacağız. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız.

Hizmetlerin düzeldiğini görüyoruz, ancak düzeltme çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için müşteriler normalden daha yüksek hata oranları görmeye devam edebilir.

Bu sorunu araştırmaya devam ediyoruz.

Sorunu giderme çabalarımız sırasında Londra'da WARP erişimini devre dışı bıraktık. Londra'da WARP üzerinden internete erişmeye çalışan kullanıcılar bağlantı hatasıyla karşılaşacaklardır.

Sorun tanımlandı ve bir düzeltme uygulanıyor.

loudflare Access ve WARP'ın kurtarılmasını sağlayan değişiklikler yaptık. Access ve WARP kullanıcıları için hata seviyeleri, olay öncesi oranlarına geri döndü.

Londra'da WARP erişimini yeniden etkinleştirdik.

Diğer hizmetleri geri yüklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."