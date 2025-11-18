PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Gürcistan’daki kazaya ilişkin net mesaj: "Şeffaf bir şekilde paylaşacağız"

Başkan Erdoğan, 20 kahraman askerimizin şehit olduğu uçak kazası ile ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi. “Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Gürcistan'da düşen ve 20 kahraman askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili tüm soru işaretlerinin giderileceğini söyledi:
"Gürcistan ve Azerbaycan facianın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Uçağın kara kutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Bir kez daha aziz hatıralarını daima yaşatacağımız kahraman askerlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız."

CHP GENÇLERİ KIŞKIRTIYOR:
"Kaliteli eğitim almış, bilgi ve hikmetle donanmış, milli manevi değerlerine sahip çıkan gençliğin yetişmesi için hiçbir fedakârlıktan çekinmiyoruz. Siyasi rakiplerimiz gençleri saf malzemesi olarak görüp yolsuzluklarını aklamak için öne sürerken biz onların her alanda en iyi şekilde yetişmeleri için can siperane halde çalışıyoruz."

BÜYÜK EKONOMİ:
Bizde millete efendilik yoktur, hadimlik vardır prensibinden hareketle aziz milletimize parmak sallanmasına, hor ve hakir görmesine müsaade etmedik.
Bir dönem toplu iğne dahi üretemeyen ülkeyi dünyanın en büyük 17. Avrupa'nın en büyük 7. ekonomisi haline getirdik.

İSTANBUL'DAKİ ZEHİRLENME
İstanbul'da 2'si çocuk 4 gurbetçimizin hayatını kaybetmesini müteakip, basında yapılan çalışmalara bakıldığında bu konudaki hassasiyetini görüyoruz. Ölümlerin neden kaynaklandığı ortaya çıkacak. Herhangi bir sorun, sıkıntı, yönetmeliklere aykırılık tespit ettiğimizde kimsenin gözüne bakmıyoruz.

KKTC MİLLİ DAVAMIZ
Kıbrıs'ta 2 devletin 1 arada var olması gerekiyor. Türk tarafının tutumunu Rum tarafı da gösterirse kalıcı, adil ve gerçekçi çözüm bulunabilir.
KKTC'nin ilanının 42. yıldönümünü yad ediyorum.

GAZZE'YE YARDIMLARIMIZ SÜRÜYOR
İsrail'in ihlalleri olsa da yardımlarımız Gazze'ye ulaşıyor. Gazze'de ateşkesin sürmesi çok kıymetli. Hamas attığı imzanın arkasında duruyor.
Filistin'de işgal devam ettikçe, Filistin kanadıkça, Filistinlilerin toprakları gasbedildikçe bölgedeki hiçbir ülke güvenlik içinde olamaz.

Öte yandan Başkan Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Evine kavuşmamış tek bir hak sahibi bı rakmayana kadar inşallah gece gündüz çalışacağız. 11 il için hedef yılbaşı öncesi 453 bin anahtar teslimidir" dedi.

