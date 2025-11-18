AK Parti'de Sezai Karakoç'u anma programı: Ruhu diriliş olan bir uygarlık inşa etmeye çalıştı

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman 'a teşekkür eden Ala, "Politika çölleşmemeli, politik alan çölleşmemeli. O beslenmeli entelektüel faaliyetlerle ki yolumuza devam etme gücü bulalım." diye konuştu.

Karakoç'un bir zambak gibi yaşadığını, ıssız ve yalnız olduğunu belirten Ala, "Yalnızdı ama çok kalabalıktı. Düşünceleriyle, zihnimizde bir uygarlık inşa etmeye çalıştı kelimelerle. Sezai Karakoç, tuğlaları kelimeler olan, sütunları düşünceler olan, ruhu diriliş olan bir uygarlık inşa etmeye çalıştı" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, programda yaptığı konuşmaya Şair Sezai Karakoç 'un Mona Roza şiirinden "Zambaklar en ıssız yerlerde açar/ Ve vardır her vahşi çiçekte gurur/Bir mumun ardında bekleyen rüzgar/ Işıksız ruhumu sallar da durur/ Zambaklar en ıssız yerlerde açar." dizelerini okuyarak başladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala

"BİR UYGARLIK MÜCADELESİ VERDİ"

Karakoç'un kendi deyimiyle "koşu bittikten sonra da koşan atlardan" olduğunu söyleyen Ala, "Kendisi öldü ama zihnimizde yaşıyor. O, koşu bittikten sonra da koştuğu için şimdi zihnimizde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karakoç'un bir uygarlık mücadelesi verdiğini kaydeden Ala, "Onun mücadelesini anlamak için, Sezai Karakoç balkonundan Baudelaire'in balkonuna bakmak lazım. Şimdi detaylandıracak değiliz ama iki uygarlığın umdelerini, dünyaya bakışını o kadar güzel ortaya koyan bir münevverdi ki aydındı ki bizi aydınlattı. Hem de nerede? Cemil Meriç üstadın söylediği gibi, nerede bir ışık görülse yangın sanıp söndürmeye korkanların arasında bunu yaptı." diye konuştu.

Karakoç'un kendi donanımını, kendi düşüncelerini toplumla paylaşan bir aydın olduğunu ifade eden Ala şunları kaydetti:

"Biz kendisine bazı yerlerde, Diyarbakır'dayken çok uğraştık, telefonla görüştük. 'Üstad gelin burada gençlerle buluşturalım.' Kimseye minnet etmedi. Kimseden bir şey istemedi. Kimseden bir şey beklemedi. Hep üretti, hep verdi. Kendi üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Ama doğudaki babanın üçüncü oğlunun başına gelenleri anladıktan sonra, yani 'patron olmuştu ama uşaktı, uşaklık ruhuna yuva yapmıştı' diyerek, bu üçüncü oğlunun başına gelenleri bize öğrettikten sonra kendisi yedinci oğul olarak öldü. Kendisi doğulu bir babanın, daha doğrusu doğunun yedinci oğlu olarak öldü."

Sezai Karakoç'un ağustos böceği üzerinden Batı ile Doğu felsefesi arasındaki farkı ortaya koyduğunu dile getiren Ala, Sezai Karakoç'un "Ağustos Böceği Bir Meşaledir" şiirinden dizeler okudu.

"SEZAİ KARAKOÇ'U ANLATMAK KELİMELERE SIĞMAZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da, Yücel Arzen Hacıoğulları'na Sezai Karakoç ile özdeşleşen güzel bestesi için teşekkür etti.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak Türkiye'nin düşünce hayatına, fikir hayatına, edebiyat dünyasına, sanat dünyasına üretimleriyle, eserleriyle katkıda bulunanları anmak, dinlemek ve onları yad etmek istediklerini söyleyen Yayman, Kütüphane Sohbetleri'nin devam edeceğini bildirdi.

Sezai Karakoç'un hikayesinin sadece kendi dönemine değil bugünün gençliğine de ilham kaynağı olacağını belirten Yayman, "Sezai Karakoç'u anlatmak kelimelere sığmaz. O bir dertli adam, o bir düşünce adamı, o bir şair, o bir edebiyatçı, o bir hikaye yazarı, o bir fikir adamı ve o bu ülkeye, bu topraklara ve bu ülkenin değerlerine, İslamiyet'e inanmış bir insan." ifadelerini kullandı.