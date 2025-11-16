PODCAST CANLI YAYIN

Devlet Su İşleri'ne 1389 personel alımı! Bakan Yumaklı duyurdu: İşte branşlar ve kontenjanları...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1389 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki alımlar hangi branşlarda olacak? İşte detaylar...

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı, kurumun bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

DSİ 1389 personel alımı yapacak. (Ekran Görüntüsü)DSİ 1389 personel alımı yapacak. (Ekran Görüntüsü)


İŞTE ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KONTENJANI

Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.

SINAVLA ALINACAK PERSONEL

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleşecek.

