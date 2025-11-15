PODCAST CANLI YAYIN

Kozmetik fabrikasındaki yangında ölü sayısı 7'ye çıktı

Kocaeli Dilovası’ndaki kozmetik fabrikası yangınında ağır yaralanan Tuncay Yıldız’ın da hayatını kaybetmesiyle can kaybı 7’ye yükseldi; olayla ilgili 7 kişi tutuklanırken çok sayıda kamu görevlisi açığa alındı.

Giriş Tarihi:
Kozmetik fabrikasındaki yangında ölü sayısı 7'ye çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaralanan Tuncay Yıldız (48), tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Böylece yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA DA AÇIĞA ALINDI

Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış sebebiyle ilgili hazırlanan ön raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Yaralılardan Tuncay Yıldız, 1 haftadır tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Böylece yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Yıldız'ın cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistemin Laleli'deki emanetçisi Taç Döviz’den neler çıktı neler | İtirafçılar İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı
Almanya'dan gelen "Böcek" ailesinin ölümü şüpheli bulundu! Cinayet büro devrede
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
Başkan Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman'da teslim edecek
İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Hangi araçları kapsıyor ve cezalar ne kadar?
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Muazzez Abacı’nın son günlerini kızı Aslı Abacı anlattı: Bu kalp krizi çok zormuş
Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
Türkiye, küresel lojistikte merkez üs: Asya’dan Avrupa’ya güvenli ticaretin yeni adresi
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Yeni yargı paketiyle çocuk istismarcılarına ve şehir eşkıyalarına göz açtırılmayacak!
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Yılmaz Özdil fondaş medyaya topa tuttu: “Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar”