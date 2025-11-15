Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler vurgusu: Mazlumların yanında olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de düzenlenen "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un yanı sıra ülkenin ve dünyanın farklı şehirlerinden programa katılanlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.



"ÖZLEMLE YAD EDIYORUM"



"Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak" başlıklı sergiyi düzenleyen Şule Yüksel Şenler Vakfı, Dr. Betty Shabazz Merkezi ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, insan hakları, adalet ve özgürlükler noktasında çok güçlü iki sesin verdikleri mücadeleyi anlatan serginin hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, "Bu vesileyle eserleriyle, fikirleriyle, yaşantısıyla hepsinden de öte zor zamanda sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla, başta şahsım ve kıymetli eşim Emine Erdoğan dahil, milyonlarca insanın hayatına dokunan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi rahmetle, minnetle ve elbette, özlemle yad ediyorum. Onun aziz hatırasını yaşatan yeni nesillere Şule Yüksel Şenler bilincini aşılayan vakfımızı ayrıca tebrik ediyorum. Arakan'dan Somali'ye, Suriye'den Gazze'ye nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşmaya, yarasına merhem olmaya çalıştık" diye konuştu.

