PODCAST CANLI YAYIN

Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler vurgusu: Mazlumların yanında olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM’de düzenlenen “Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı”nda yaptığı konuşmada, İstanbul’un yanı sıra ülkenin ve dünyanın farklı şehirlerinden programa katılanlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler vurgusu: Mazlumların yanında olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de düzenlenen "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un yanı sıra ülkenin ve dünyanın farklı şehirlerinden programa katılanlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.


"ÖZLEMLE YAD EDIYORUM"


"Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak" başlıklı sergiyi düzenleyen Şule Yüksel Şenler Vakfı, Dr. Betty Shabazz Merkezi ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, insan hakları, adalet ve özgürlükler noktasında çok güçlü iki sesin verdikleri mücadeleyi anlatan serginin hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, "Bu vesileyle eserleriyle, fikirleriyle, yaşantısıyla hepsinden de öte zor zamanda sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla, başta şahsım ve kıymetli eşim Emine Erdoğan dahil, milyonlarca insanın hayatına dokunan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi rahmetle, minnetle ve elbette, özlemle yad ediyorum. Onun aziz hatırasını yaşatan yeni nesillere Şule Yüksel Şenler bilincini aşılayan vakfımızı ayrıca tebrik ediyorum. Arakan'dan Somali'ye, Suriye'den Gazze'ye nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşmaya, yarasına merhem olmaya çalıştık" diye konuştu.

Başkan Erdoğan "Arakan'dan Somali'ye, Suriye'den Gazze'ye nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşmaya, yarasına merhem olmaya çalıştık" dedi.


ERDOĞAN, "BIZIM DE KATKIMIZLA TESIS EDILEN ATEŞKESIN ARDINDAN, İSRAIL'IN TÜM IHLALLERINE RAĞMEN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞAN FILISTINLI KARDEŞLERIMIZLE BERABERIZ" DEDI.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
Almanya'dan gelen gurbetçi ailenin ölümü şüpheli bulundu!
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İşadamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Yılmaz Özdil fondaş medyaya topa tuttu: “Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar”
"Eko"sistemin Laleli'deki kara kasalarına operasyon!
Şam'da patlama sesleri! Üç katlı binaya füze isabet etti | Ölü ve yaralı var mı?
İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe: Yalnız kurt hücresi çökertildi | Rocket Chat’ten örgüte eleman devşiriyorlardı
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Yeni yargı paketiyle çocuk istismarcılarına ve şehir eşkiyalarına göz açtırılmayacak!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın ölümünde flaş gelişme: Sır perdesini aralayacak kayıp cep telefonu bulundu
Rojin Kabaiş'in ölümünde çarpıcı detay? Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Galatasaray'a 30 milyon euroluk yıldız! Cimbom transfer için harekete geçti
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti