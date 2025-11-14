CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 161 milyar liralık vurgunuyla rüşvet çarkı deşifre edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şok ayrıntılar dikkat çekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'ın itirafçı ifadesi de hazırlanan iddianamede yer aldı. Yıldırım, İmamoğlu'nun iş adamı Haluk Ulusoy'a 2 sene önce reklam ihalelerinden elde ettiği vurgunla 5 milyon dolar borç para verdiğini, geri ödenmeyince de Ulusoy'un Levent'teki villasının alındığını anlattı.

BORÇ PARA VERİLMİŞ

Yıldırım, "Ulusoy otobüslerinin sahibi Haluk Ulusoy, 2023'te İmamoğlu'ndan borç istemiş. İmamoğlu, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a parayı vermesi için talimat veriyor. Yılmaz da Hüseyin Köksal'ı arayarak reklam ihalelerinden gelen paradan 4 veya 5 milyon doların Ulusoy'a borç para olarak verilmesini söylemiş" dedi.



DOĞUŞ'TAN RÜŞVET İSTEDİLER

2024 yerel seçimleri öncesinde, Doğuş Holding'in sahibi olduğu eski gece kulübü Reina ve Galataport'ta bulunan imara aykırı yapılar hakkında işlem yapılmaması karşılığında da toplamda 191 milyon 400 bin lira rüşvet alındığı bilgisine yer verildi. Doğuş Holding'in rüşveti, suç örgütünün para kasası müteahhit Adem Soytekin'in şirketi ASOY İnşaat'a 4 parça halinde "bağış" açıklamasıyla havale ettiği belirlendi. Marketten de 500 bin liralık hediye çeki alındığı da kaydedildi.



SENİ KAÇIRALIM



Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz büroları ve bu bürolardan CHP'nin şaibeli Kurultay'ına para gönderildiğini duyduğunu aktaran Yıldırım, "Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz bürolarıyla Hüseyin Köksal çalışıyordu. Köksal'ın çok eski arkadaşıdır. Emanetçisi olarak kullanıyor olabilir. 2025 Ocak ayının sonu gibi Köksal beni çağırarak 'Schengen' vizem olup olmadığımı sordu. 'Seni yurt dışına çıkartalım, üstümüze gelecekler' dedi. İmamoğlu ve çevresi operasyon yapılacağını çok önceden biliyordu" diye konuştu.



BEYAZ KÖŞK'TE GİZLİ TOPLANTILAR



İmamoğlu, yaklaşık 10 günde bir Beyaz Köşk isimli Emirgan tarafında bulunan yerde toplantılar yapmaktaydı. Bu toplantılar İBB ile alakalı olmayıp tamamen sistemin işleyişiyle alakalı yapılan görüşmelerdi. Köksal ile ben de birçok kez buraya gittim. Buraya iş adamları ile birçok kişi gelmekteydi. Bu arada İhalelerden gelen paraların 30-40 gün içinde nakit olarak paylaşıldığı da doğru.



ASIL PATRON ONGUN



Takvim gazetesi yazarı Barış Savaş'ın haberine göre "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararına dikkat çekilen iddianamede "şüpheli" olarak yer alan Avukat Selman Narman, Şubat 2023'e kadar avukat ve ihale uzmanı olarak çalıştığı Kültür A.Ş.'de dönen çarkı anlattı. Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı olan Mustafa Nihat Sütlaş'a ait Reklam İstanbul A.Ş.'nin fiiliyatta Ongun'a ait olduğunu kaydetti. Narman, "Büyük ekran dijital reklam panosu işi Subaşılar'a ait olan Panofect şirketinden alınıp Ongun'un sahibi olduğu Reklam İstanbul'a devredildi. Oradan da İlbaklar'a kullandırıldı. Sütlaş'ın firmasının da Ongun tarafından yönetildiğini herkes bilir" dedi.