KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye'ye yaptığı ilk resmi yurt dışı ziyaretini değerlendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, karşılıklı istişarelerin yoğun bir şekilde devam ettirilmesi konusunda uzlaşıya vardıklarını belirtti. Erhürman, Ankara’daki temaslarının son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından istişarelerin yoğun şekilde sürdürülmesi konusunda hemfikir olduklarını belirterek, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinin ardından ülkeye döndü.

TÜRKİYE'YE YAPIĞI ZİYARETİ DEĞERLENDİRDİ

Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erhürman, Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Erhürman, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü aktararak, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini kaydetti.

"İSTİŞARELERİN YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ KONUSUNDA HEM FİKİRİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden sonra istişarelerin yoğun şekilde devam etmesi noktasında hemfikir olduklarını aktaran Erhürman, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

Kıbrıs konusundaki taraflar, garantör ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla gerçekleşen 5+1 toplantılarının önemine vurgu yapan Erhürman, "5+1 görüşmelerine önem veriyoruz ancak öncesinde Lefkoşa'da birtakım sonuçlara ulaşılmalı." diye konuştu.

"ORTAK RAHATSIZLIKLARIMIZ VAR"

Hassasiyetler konusunda Türkiye ile büyük ölçüde aynı noktada olduklarına dikkati çeken Erhürman, "Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının bir şekilde ihlal edilmesi, Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranılması noktasında elbette ortak rahatsızlıklarımız var." dedi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının her zaman çözüm isteyen taraf olduğunu hatırlatarak, "Çözümsüzlük durumunda bunun bedelini bu halk ödememeli." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin soruları üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile gelecek hafta görüşmeyi planladıklarını dile getiren Erhürman, sonrasında da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geleceklerini söyledi.

