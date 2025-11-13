Bahçeli’den sert uyarı: Provokatörlere geçit yok!

Başkan Erdoğan, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşti. Bahçeli, düşen kargo uçağındaki şehitler için taziye mesajı da yayımladı. Olayın bütün yönleriyle inceleneceğini dile getiren Bahçeli, "Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN