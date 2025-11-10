PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da suya zam mı geliyor? İSKİ Genel Kurulu'nda İstanbul'da suya zam teklifi komisyona sevk edildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, İstanbul'da suya zammı öngören teklif ilgili komisyona sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, "2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri" ile "Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" görüşüldü.

İstanbul'da suya zammı öngören teklif, Tarife Komisyonu'na sevk edildi.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından teklifin, 17 Kasım'da yapılacak İSKİ Genel Kurulu oturumunda görüşülmesi bekleniyor.

İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla, İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay düzenli zam geliyordu.

Meclisin 14 Mayıs'taki oturumunda ise suya her ay yapılan TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı haricinde yüzde 10 daha zam yapılmıştı.

