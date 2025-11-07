PODCAST CANLI YAYIN

Q Yatırım Bankası'na tefecilik operasyonu: 3 yönetici gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler üzerine banka yetkilisi Ali Ercan dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililerin belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında borç para verdikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildi.

FAİZ ORANLARININ ÜZERİNDE FAİZ UYGULADILAR

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında borç para verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde Q Yatırım Bankası yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

