Bakan Yumaklı'dan vatandaşlara "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunarak, "11 Kasım'da 81 ilimizde, 922 ilçemizde 7'den 77'ye, mümkünse şölen havasında, çocuklarımızı da alarak fidanların ve tohumların toprakla buluşacağı alanlara sizleri davet ediyorum." dedi.

Ankara Üniversitesi ile yapılan çalışmalara değinen Yumaklı, "Önümüzdeki süreçte ülkemizin başta ekonomi, ticaret, siyaset, tarım, hangi başlıkta olursa olsun tüm alanlarında, buralardan yetişen ve bizlerden bayrakları devralacak genç kardeşlerim etkin rol alacaktır." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar (sağda), Bakan Yumaklı'ya hediye takdim etti. (AA)Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar (sağda), Bakan Yumaklı'ya hediye takdim etti. (AA)

Yumaklı, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, ülkenin güçlü olduğu savunma sanayisi kadar tarımın da stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 67"

Birçok hibe ve destek programları olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu teşviklerden ve desteklerden yararlanan gençlerin oranı yüzde 67. Tarımsal üretime dair hangi başlıkta olursa olsun bir düşünceniz, bir fikriniz varsa bakanlık olarak kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Hayallerinizi gerçekleştirmek için Tarım Orman Bakanlığı olarak uhdemizde olan konularda hemen yanı başınızdayız."

Tarımsal teknolojinin önemine işaret eden Yumaklı, gençlerden bilişim ve tarımı birleştirerek akıllı tarım teknoloji girişimleri kurmalarını, toprakla teknolojiyi buluşturmalarını istedi.