FETÖ’nün SİGNAL ağı deşifre oldu! TÜBİTAK ve ASELSAN’da gözaltı operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları belirlenen 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN