PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ’nün SİGNAL ağı deşifre oldu! TÜBİTAK ve ASELSAN’da gözaltı operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları belirlenen 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
FETÖ’nün SİGNAL ağı deşifre oldu! TÜBİTAK ve ASELSAN’da gözaltı operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları belirlenen 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'nin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistan'ı karıştırdı!
Soykırımcı Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail’de erken seçim çanları çalıyor
Kuruluş Orhan
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
ABD'de kargo uçağı düştü | Düşen uçak alev topuna döndü! 3 ölü 11 yaralı
ABD’de hükümet kilitlendi! Hava sahası çöktü | Kriz uçuşları felç edince milyonlar yolda kaldı!
Borsa İstanbul
MHP lideri Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na ifade öncesi yurt dışı çıkış yasağı
TikTok çukuru yeni skandalla gündemde! "Reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Taraflı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
Esra Erol'da 4 aylık evlilikte şüpheli ölüm! Batuhan'ın annesi eski gelinini suçladı: "Kimse oğlumu ipte görmemiş”
Özel üniversitede 28 Şubat hortlaması! Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan şampiyonluk itirafı: Hata yaptık! Sergen Yalçın kalacak mı? Resmen duyurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti!
Eski ABD Başkanı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...
Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada