Başkan Erdoğan'dan tek ses çağrısı: Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 41. İSEDAK Toplantısı'nda; Suriye'den Gazze'ye KKTC'den Sudan'a İslam aleminin sesi oldu. Suriye'ye özel destek programı başlatacaklarını bildiren Erdoğan, KKTC'nin İSEDAK toplantısına katılmasını memnuniyetle karşıladı. Kıbrıs üzerine yapılan emperyalist planlara geçit vemeyeceklerini belirten Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

BİNA SAĞLAM OLSUN

Başkan Erdoğan, Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşandığını dile getirerek, "Türkiye olarak zalimlerin karşısına dikildik. Ateşkes için büyük çaba sarf ettik. Filistin devleti kurulana kadar mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. Sudan da yaşananlara da sessiz kalmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam alemine birlik çağrı yaptı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İslam dünyası olarak vicdan ve dirayetimizin, basiret ve metanetimizin sınandığı çok zorlu bir dönemi tecrübe ediyoruz. Peygamber-i zişan Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Müslümanlar'ın diğer Müslümanlar'la ilişkisi birbirine kenetlenmiş bina gibidir." Evet, aramızdaki münasebetleri öyle bir seviyeye ulaştıralım ki bu bina hep sağlam kalsın, sarsıntılardan, saldırılardan, kundaklamalardan hiçbir surette etkilenmesin."



86 MİLYON KAZANACAK



Terörden ekonomiye, Gazze'den savunma sanayine kadar kritik birçok gündemin ele alındığı Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, gündemi şöyle özetledi:

Zirvede birlik mesajı veren Erdoğan, "Herkes elini taşın altına koymalı" diye konuştu.

SOSYAL KONUT PROJESİ: Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027.

SAVUNMA SANAYİ: İspanya 45 adet HÜRJET alımını onayladı. KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimiz'in envanterine katacağız.

KARTALKAYA FACİASI: Kartalkaya faciası ile ilgili ahkeme kararı bir nebze olsun yüreklere su serpmiştir. Davanın takipçisi olacağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Bu süreç başarıyla neticelendirdiğinde İstanbul kadar Diyarbakır, Antalya, Van, Bursa kadar Bitlis kazanacaktır.



SURİYE

Suriye'de ekonomik kalkınmayı engelleyen yaptırımlar bizim de desteğimizle kaldırılıyor. Özel sektörün de yatırımlarını Suriye sahasına yönlendirmesine teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda Suriye'ye özel destek programını başlatıyoruz.

GAZZE

Gazze son asrın en barbar soykırımlarından birine sahne oldu. Ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam ediyorlar. İsrail insani yardımları engelliyor. Yeniden İmar Planı'nın bir an önce hayata geçirilmesini dile getiriyoruz.



KKTC

Bölgemizde kurgulanan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da menüye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. Anavatan ve garantör ülke olarak biz de Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.



SUDAN

Katliamları göğsünde taş değil, kalp taşıyan hiç kimse kabul edemez. Buna sessiz kalamayız. Sudan'da akan kanın bir an önce durdurulmasında en büyük sorumluluk hiç şüphesiz İslam alemine düşüyor.