PODCAST CANLI YAYIN

TÜRKPATENT "Minguzzi" adı için yapılan marka başvurusunu reddetti!

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Minguzzi" adı için yapılan marka başvurusuna izin verilmedi.

Giriş Tarihi:
TÜRKPATENT "Minguzzi" adı için yapılan marka başvurusunu reddetti!

24 Ocak 2025'te bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin soyadı için TÜRKPATENT'e marka başvurusunda bulunuldu.

Marka başvurusu, bir gerçek kişi tarafından 11 Nisan'da "Minguzzi" adı altındaki çeşitli ürünler için yapıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi'nin vekili tarafından söz konusu başvuruya, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun "eskiye dayalı kullanım", "diğer fikri haklar veya kişi hakları" ve "kötü niyet" fıkraları gerekçe gösterilerek itiraz edildi.

Babanın yaptığı itiraz, TÜRKPATENT tarafından değerlendirildi.

MARKA BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Kurum, bu itirazı, kanunun "diğer fikri haklar veya kişi hakları" ve "kötü niyet" fıkraları açısından kabul ederek, başvurunun tüm mallar ve hizmetler için reddine karar verdi.

Söz konusu marka başvurusunda deri ve tekstil ürünlerinden, internet ve promosyon hizmetlerine ve satış mağazalarına kadar pek çok faaliyet alanı yer aldı.

Marka başvurusunda yer alan bazı mal veya hizmetler şu şekilde sıralandı:

"İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Penye, kumaş, pamuk, naylon, keten, yün, triko, kot gibi malzemeden iç ve dış giysiler ile ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması hizmetleri. Alıcı ve satıcılar için çevrimiçi pazaryeri (e-ticaret platformu, internet siteleri ve sosyal medya ağları) sağlama hizmetleri. Ürünlerin satışı ve reklamı amacıyla internet siteleri ve sosyal medya ağları yoluyla reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri (yazı, fotoğraf ve videolar yayınlayarak müşterilerin malları satın almasını sağlama). Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, e-ticaret siteleri ve sosyal medya, katalog ve benzeri diğer yöntemler)."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Dünyanın Etkili İsimleri TRT World Forum 2025’te Yeni Gerçekleri Tartışıyor
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
İBB'den sonra BASKİ mi? CHP’li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Aviv'e verdi
Yeşilçam'da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Gebze'de "çökme" endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?
Önce KAAN sonra Eurofighter Typhoon! İsrail basınında panik devam ediyor: Gökyüzünün oyun kurucusu
Bahis bombası sonrası akıllardaki soru: Geçmiş maçlar iptal edilir mi? “İspatlanırsa…”
ABD basını Washington’ın Hamas’a teklifini yazdı! Trump’ın İsrail açıklamasının arka planı…
"Bu kadın ölecek, annemle dost olup onu öldüreceğim" Güllü'nün ölümünde kan donduran itiraf: Yeni tanık da Tuğyan'ı suçladı
Film gibi miras hikayesi... 200 yıllık yalı Rus mirasçılara kaldı!
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme şovlarına son! Önceden onay şartı geliyor
Hafta sonu yazdan kalma günler! 1-2 Kasım için MGM il il açıkladı: Termometreler 25 dereceyi görecek
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Beyaz Saray'da "altın" dönem! Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı kaplattı
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti