Burdur – Tefenni – Çavdır yolu hizmete açıldı! Seyahat süresi 70 dakikadan 55 dakikaya düştü

Bakan Uraloğlu, "Burdur, tarım ve hayvancılığın merkezi, mermerciliğin başkenti, Sagalassos ve Kibyra gibi antik kentleriyle tarih hazinesi, Salda Gölü ve İnsuyu Mağarasıyla doğa harikası bir ilimiz. Milattan önce 8 bin yıl öncesine dayanan tarihi Hacılar Höyüğünü bağrında taşıyan Burdur'un her bir köşesi, bir tarih kitabıdır ve Friglerden-Lidyalılara nice medeniyetin günümüze ulaşan nefesidir." ifadelerini kullandı.

Burdur – Tefenni – Çavdır yolu hizmete açıldı!

YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

Bu nedenle Burdur'un AK Parti Hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri olduğunu da dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlimizin tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün de burada 92 kilometrelik Burdur – Tefenni – Çavdır Yolu ile tarımın, turizmin ve ticaretin kalbine giden yeni bir yolu açıyor; bu kadim topraklara, yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burdur'un bereketini Akdeniz'e ve Türkiye'nin geleceğine taşıyoruz. Aziz milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçekle; her zaman ki gibi yaparsa AK Parti yapar diyoruz."

Karayolunun, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkânı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bir kamyon dolusu buğdayı pazara, bir otobüs turisti Salda'ya, bir tır dolusu mermeri limana; aktarmasız ve hızlı oluşuyla geciktirmeden ulaştırır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de karayollarını, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir yapıtaşı olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.