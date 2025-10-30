PODCAST CANLI YAYIN

Dedektif gibi taksici

Dolandırıcı, öğretmenin 500 gram altın ve 1 milyonunu aldı. Kaçmaya çalıştı. Ancak taksisine bindiği emekli polis , hareketlerinden şüphelenince soygunu ortaya çıkardı.

Antalya Manavgat'ta dolandırıcılar, telefonla aradığı ilkokul öğretmeni Selçuk S.'yi (57) "Kimliğiniz suç örgütüne yapılan baskınla evde ele geçirildi" yalanı ile kandırdı. Öğretmenin yaklaşık 500 gram altın ve 1 milyon TL parasını aldı. Dolandırıcılardan biri emekli polis Ahmet Seda Alcan'ın taksisine bindi. Yolda gencin sim kartı çıkarıp camdan atmasından ve yenisini takmasından şüphelenen taksici, o ana kadar kapalı olan taksinin iç kamerasını aktif hale getirdi. Genci Antalya'da indirip Manavgat'a dönen Alcan, polise yaşadıklarını anlattı. Ekipler, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. 2 kişi, Bursa ve Samsun'da yakalandı. Öte yandan dolandırıcıların birbirlerini dolandırdıkları da ortaya çıktı. Dolandırıcılardan birinin altınlar gelmeyince arkadaşının anneannesini dolandırmak istediği belirlendi. Ahmet Seda Alcan, "Tedirgin olduğunu hissediyordum, kendisi konuşmadığı için konuşmadık." dedi.

Altınlar bulundu. Paralara ise ulaşılamadı.

Ahmet Seda Alcan, Selçuk S.'yi kurtardı.

