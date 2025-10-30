Başkan Erdoğan: Hem güçlü millet hem köklü devletiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 102 yıllık Cumhuriyet yürüyüşünün her döneminde Türkiye'ye yönelik saldırıların tarafı olan muhalefetin tavrını Anıtkabir Özel Defteri'ne tarihi bir not olarak düştü:



Aziz Atatürk, bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz.



Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.



Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz.



CİHANA YÖN VEREN MİLLET

Erdoğan, yayınladığı mesajda ise "Güçlü Türkiye" vurgusu yaptı:



Tüm dünyanın bildiği şu hakikati bugün bir kez daha ilan etmek isterim. Biz hem güçlü bir millet hem de köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki güneş ve etrafındaki 16 yıldız, binlerce yıllık devlet geleneğimizi temsil ediyor.



Ebed-müddet ülküsüyle kurduğumuz bu devletlerin her biri, millî kimliğimizin şan ve şeref payesi, cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir.



Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

ARTIK KENDİ SAVAŞ UÇAĞIMIZI GEMİMİZİ YAPIYORUZ

Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı. Çarpıcı açıklamalar yaptı: 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız. Artık kendi İHA'mızı, tankımızı, savaş uçağımızı ve gemimizi yapıyoruz. Millet, binlerce yıldır olduğu gibi, muhabbetle kucaklaştığı müddetçe Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili, harici odak yoktur. Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz. Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edeceğiz