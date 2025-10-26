Başkan Erdoğan: "Barışın adresi Türkiye"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"na katıldı: 2053'Ü, 2071'i hedefleyenler; mevzi kazanımlara değil, uzun soluklu ve kalıcı başarılara odaklananlar işte bu salondadır.



Burası, şahsi istikbal peşinde koşanların değil; millete hizmet için koşanların, bu yolda canını dişine takanların yuvasıdır.



Bölgemizde yaşananları sizler de görüyorsunuz: Türkiye dış politikasıyla, demokrasisiyle, savunma sanayiyle, ekonomisiyle; içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor.



Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet gelince, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor.



Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini, dost-düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor; bunu açıkça dillendirmek zorunda kalıyorlar.



Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.



Barışın kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz.

Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen, çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var.



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bütün enerjimizi, bütün dikkatimizi bu vizyona yoğunlaştırmış durumdayız.



Buna karşı çıkanlar da en fazla süreci biraz uzatır; ama bu vizyonun tüm unsurlarıyla hayata geçmesini engelleyemezler.



YOL HARİTAMIZ BELLİ

Başkan Erdoğan, "CHP'li belediyelerin adeta alametifarikası hâline gelen; yolda kalan otobüslerden musluklara, toplanmayan çöplerden en tepeye kadar uzanan yolsuzluk iddialarına dek birçok sorun bize iletildi. Sizlerden gelen verilerle, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza inşallah son şeklini veriyoruz" dedi