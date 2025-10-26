PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan: "Barışın adresi Türkiye"

Başkan Erdoğan, "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor" dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan: "Barışın adresi Türkiye"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"na katıldı: 2053'Ü, 2071'i hedefleyenler; mevzi kazanımlara değil, uzun soluklu ve kalıcı başarılara odaklananlar işte bu salondadır.

Burası, şahsi istikbal peşinde koşanların değil; millete hizmet için koşanların, bu yolda canını dişine takanların yuvasıdır.

Bölgemizde yaşananları sizler de görüyorsunuz: Türkiye dış politikasıyla, demokrasisiyle, savunma sanayiyle, ekonomisiyle; içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor.

Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet gelince, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor.

Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini, dost-düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor; bunu açıkça dillendirmek zorunda kalıyorlar.

Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.

Barışın kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz.

Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen, çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bütün enerjimizi, bütün dikkatimizi bu vizyona yoğunlaştırmış durumdayız.

Buna karşı çıkanlar da en fazla süreci biraz uzatır; ama bu vizyonun tüm unsurlarıyla hayata geçmesini engelleyemezler.

YOL HARİTAMIZ BELLİ
Başkan Erdoğan, "CHP'li belediyelerin adeta alametifarikası hâline gelen; yolda kalan otobüslerden musluklara, toplanmayan çöplerden en tepeye kadar uzanan yolsuzluk iddialarına dek birçok sorun bize iletildi. Sizlerden gelen verilerle, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza inşallah son şeklini veriyoruz" dedi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
Okan Buruk'lu Galatasaray bu yıl arkasına bile bakmadı!
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
"Gün" gibi casusluk! MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı | Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'ı nasıl yönlendirdi? Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan...
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!