PODCAST CANLI YAYIN

DMM’den savcıların mal varlıklarına el koyma yetkisi iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DMM’den savcıların mal varlıklarına el koyma yetkisi iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada çıkan "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

DMM, söz konusu haberin gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yönelik dezenformasyon taşıdığını duyurdu.

DMM'den açıklama (Takvim.com.tr)DMM'den açıklama (Takvim.com.tr)

İşte DMM'nin açıklamasının tamamı:
"Bazı basın ve sosyal medya mecralarında, "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" yönünde gerçek dışı iddialar paylaşılmaktadır. Bu iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Öncelikle yasama yetkisi, Anayasa'nın 7'nci maddesi uyarınca, münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur.

Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların* da gereği olarak bir hazırlık niteliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup, henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
"Gün" gibi casusluk! MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı | Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'ı nasıl yönlendirdi? Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan...
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü | En çok nereye yağdı?
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!