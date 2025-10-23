Bakan Uraloğlu BTK konferansında son bir haftada 502 bin zararlı internet sitesine erişim engeli uygulandığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı. Son bir haftada 502 bin zararlı internet adresine 75.1 milyon erişim engeli uygulandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu "İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de Bakanlık olarak önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak, bunu ilgili taraflarla konuşuyoruz" dedi.