Kargo uçağı Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıktı: 2 personel hayatını kaybetti!

ACT Havayolları 'na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı Hong Kong 'a iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Uçağın denize sürüklenmesi ile sonuçlanan kazada, yer hizmetleri aracındaki 2 personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi. (Reuters)



Çin'in Hong Kong özel idari bölgesi, korkutan bir havacılık kazasına sahne oldu. İniş sırasında kontrolden çıkan bir kargo uçağı yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi. Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza sabaha karşı 03.53'te Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi.