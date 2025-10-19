PODCAST CANLI YAYIN

Beyoğlu'ndaki yangını kimin çıkardığı ortaya çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, yangının çıkış nedeni de ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, yangının 21 yaşındaki K.A.tarafından çıkarıldığı tespit edildi. İşte detayları...

Beyoğlu'nun Piyalepaşa Mahallesi'nde dün sabah erken saatlerde meydana gelen yangını kimin yaptığı ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda sevgilisinin iş yerine almadığı kadın binayı kundakladı (DHA)Beyoğlu’nda sevgilisinin iş yerine almadığı kadın binayı kundakladı (DHA)

Beyoğlu'nda dün tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatı katında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri Beyoğlu'nda çıkan yangına müdahale ediyor (DHA)İtfaiye ekipleri Beyoğlu'nda çıkan yangına müdahale ediyor (DHA)

SEVGİLİSİ İÇERİ ALMAYINCA BİNAYI KUNDAKLADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.A. isimli kadın yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.(DHA) Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)

Yapılan çalışmalarda, K.A. ile iş yeri sahibi A.K. arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.'nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

