Beyoğlu'nun Piyalepaşa Mahallesi'nde dün sabah erken saatlerde meydana gelen yangını kimin yaptığı ortaya çıktı.
Beyoğlu'nda dün tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatı katında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
SEVGİLİSİ İÇERİ ALMAYINCA BİNAYI KUNDAKLADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.A. isimli kadın yakalandı.