PODCAST CANLI YAYIN

Tokat'tan acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu

Tokat’ta görev yapmakta olan Piyade Er Eyüp Güner’in, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tokat'tan acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat'ta görev yapan ve eğitim esnasında rahatsızlanan Piyade Er Eyüp Güner'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tokat'ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, Güner'e, Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
İdefix
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu: Merkez'in anketi geldi... Kim ne alacak?
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var