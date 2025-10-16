Karaciğer nakliyle hayata tutundu: Babasına evladının ciğerinden umut oldu

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Özden, karaciğer hastasıydı. Bir an önce nakil yapılması şarttı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde akademisyen olan oğlu Dr. Melih Özden'in dokusunun uyduğu anlaşıldı.
Melih Özden'den alınan parça, babasına nakledildi. Ömer Özden "O zaten benim ciğerimdi. Şimdi ciğerimi de evladımdan aldım. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
